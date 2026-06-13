Trio armado assalta joalheria em shopping de Passo Fundo

A Brigada Militar atendeu, na manhã deste sábado (13), uma ocorrência de roubo em uma joalheria localizada no Bourbon Shopping, no bairro Petrópolis, em Passo Fundo, no norte do Estado.

No local, funcionárias relataram que três homens realizaram o roubo mediante ameaça com o uso de arma de fogo. Foram levados joias, relógios, valores em dinheiro e um aparelho celular pertencente a uma das vítimas.

Durante o atendimento, um funcionário de uma casa de câmbio situada no mesmo centro comercial informou que um dos suspeitos tentou acessar o estabelecimento utilizando um documento com indícios de falsidade. Após a negativa, o homem se deslocou até a joalheria, onde ocorreu o roubo.

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A administração do shopping informou que as imagens do circuito interno de monitoramento serão repassadas à Polícia Civil.

O celular levado possuía sistema de rastreamento ativo, foi localizado e devolvido à proprietária no local.

Segundo a Brigada Militar, não foi possível apurar no momento a totalidade dos bens levados, em razão de auditoria interna da empresa.