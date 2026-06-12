Segurança

Operação Dano Colateral
Notícia

Três são presos em operação que investiga tentativa de homicídio em Passo Fundo

Polícia também cumpriu mandado de busca em uma cela do Presídio Regional de Passo Fundo, onde está preso o apontado como mandante do ataque

Alessandra Hoppen

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