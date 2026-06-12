Três são presos em operação que investiga tentativa de homicídio em Passo Fundo

Operação mobilizou 46 policiais civis e 12 viaturas. Polícia Civil / Divulgação

Três homens foram presos na manhã desta sexta-feira (12) durante uma operação da Polícia Civil que investiga uma tentativa de homicídio ocorrida em março deste ano, em Passo Fundo. A ação também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da cidade.

De acordo com a investigação, o crime ocorreu em 12 de março, quando suspeitos ligados ao tráfico de drogas teriam armado uma emboscada para matar um homem. Durante o ataque, um trabalhador que estava próximo ao local também foi atingido por disparos e ficou gravemente ferido.

Dois dos presos, ambos de 20 anos, tiveram a prisão preventiva decretada por suposto envolvimento na tentativa de homicídio. Um terceiro homem, 28 anos, foi localizado e preso por estar foragido em razão de uma condenação pelo crime de roubo.

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A polícia também cumpriu mandado de busca em uma cela do Presídio Regional de Passo Fundo, onde está preso o apontado como mandante do ataque. No local, foi apreendido um celular que, segundo a investigação, teria sido utilizado para ordenar a execução do crime.