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Três homens são presos em flagrante por uso de cheques clonados e estelionato em Erechim

Suspeitos foram detidos em ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar. Investigação também identificou uma vítima do crime

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