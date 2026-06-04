Três homens são presos em flagrante por uso de cheques clonados e estelionato em Erechim

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Erechim, em conjunto com a Brigada Militar. Polícia Civil / Divulgação

Três homens, de 43, 48 e 53 anos, foram presos em flagrante na manhã de quarta-feira (3) em Erechim, no norte do RS, suspeitos de envolvimento em um esquema de estelionato com uso de documentos falsos. A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) em conjunto com a Brigada Militar.

Conforme a Polícia Civil, a investigação avançou a partir da troca de informações entre os setores de inteligência das duas corporações. As apurações indicavam que o grupo utilizava cheques clonados para aplicar golpes em Erechim e em municípios da região.

Com base nos levantamentos, os agentes iniciaram diligências para identificar e localizar os suspeitos. Um deles foi flagrado por policiais civis enquanto tentava efetuar o depósito de cheques falsificados em uma agência bancária da cidade, sendo detido e encaminhado à Draco.

Paralelamente, equipes da Brigada Militar abordaram o veículo utilizado pelos investigados e prenderam os outros dois integrantes do grupo.

Ainda segundo a Polícia Civil, a continuidade das diligências permitiu identificar uma das vítimas do esquema e confirmar a adulteração dos cheques apresentados pelos suspeitos.

Na ação, foram apreendidos três cheques falsificados, uma impressora, um notebook, três telefones celulares e o automóvel utilizado na suposta prática criminosa.