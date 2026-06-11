Segurança

Golpe do bilhete
Notícia

Suspeitos de Passo Fundo são presos após aplicar golpe em idosa em São Paulo

Vítima foi convencida a participar da suposta negociação e realizou a transferência de R$ 60 mil  sob promessa de receber mais de R$ 9,5 milhões posteriormente

Alessandra Hoppen

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