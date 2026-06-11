Suspeitos de Passo Fundo são presos após aplicar golpe em idosa em São Paulo

Dois suspeitos naturais de Passo Fundo, no norte do Estado, foram presos em São Paulo por envolvimento no golpe do bilhete premiado, aplicado contra uma idosa de 70 anos.

A vítima chegou a transferir R$ 60 mil aos golpistas após ser convencida de que receberia parte de um suposto prêmio milionário da loteria.

Conforme a investigação, a mulher foi abordada por uma integrante do grupo, que alegou estar com um bilhete premiado da Quina, mas que não poderia retirar o valor. A vítima foi convencida a participar da suposta negociação e realizou a transferência sob a promessa de receber mais de R$ 9,5 milhões posteriormente.

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Os suspeitos foram localizados no bairro Tatuapé, na capital paulista. Durante a abordagem, a idosa estava dentro de um dos veículos utilizados pelo grupo. Dois investigados foram presos em flagrante por estelionato.

Os policiais apreenderam celulares, cartões bancários, dinheiro em espécie, um bilhete de loteria e documentos que podem indicar a prática de outros golpes. Também foram recolhidos dois veículos utilizados pelo grupo.

Ainda durante a ação, um dos presos foi identificado como foragido da Justiça e possuía quatro mandados de prisão em aberto. Segundo o registro policial, ele também utilizava documentação falsa.

A transferência realizada pela vítima não pôde ser estornada imediatamente, mas a operação financeira foi bloqueada pelo banco, o que pode auxiliar na recuperação do valor.