Suspeitos de golpe do bilhete com prejuízo de R$ 300 mil em SC são presos na BR-285, no RS

Dupla estava em um Hyundai HB20 com placas de Passo Fundo. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Dois homens investigados por participação em um golpe do bilhete que causou prejuízo de R$ 300 mil em Florianópolis (SC) foram presos na noite de terça-feira (16) na BR-285, em Lagoa Vermelha, no norte do Estado.

A dupla estava em um Hyundai HB20 com placas de Passo Fundo quando foi abordada durante fiscalização. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista apresentou um documento falso para tentar ocultar a identidade verdadeira.

Os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem de 41 anos, natural de Passo Fundo. Ele era procurado pelos crimes de falsa identidade, uso de documento falso, falsidade ideológica, falsificação de documento público, estelionato e roubo majorado.

Já o passageiro, também de 41 anos e natural de Passo Fundo, tem registros por lesão corporal, estelionato, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação e lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu após troca de informações entre a 2ª Delegacia de Polícia de Passo Fundo, o Setor de Inteligência da Polícia Civil (Sipac), forças de segurança de Santa Catarina e a Polícia Rodoviária Federal.