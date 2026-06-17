Segurança

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Notícia

Suspeitos de golpe do bilhete com prejuízo de R$ 300 mil em SC são presos na BR-285, no RS

Investigados são naturais de Passo Fundo e foram abordados durante fiscalização da PRF

Alessandra Hoppen

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