Segurança

Objeto militar
Notícia

Segundo artefato explosivo é encontrado em Cruz Alta; polícia investiga se há relação entre ocorrências

Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para recolher material. Objeto foi encontrado em calçada e não apresentava risco

Emerson Carniel

Repórter

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS