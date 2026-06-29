Segundo artefato explosivo é encontrado em Cruz Alta; polícia investiga se há relação entre ocorrências

Objeto foi encontrado em rua nas proximidades do bairro São Miguel. Fábio Marangon / Divulgação

Uma suspeita de artefato explosivo mobilizou equipes de segurança na tarde de domingo (28), em Cruz Alta, no noroeste do RS. O objeto foi encontrado em uma calçada nas proximidades do bairro São Miguel.

A Brigada Militar foi acionada por volta das 17h40min e realizou o isolamento preventivo da área até a chegada de uma equipe especializada do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), responsável pelo recolhimento do material.

Após análise técnica, foi constatado que o objeto era apenas um recipiente sem carga explosiva.

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O artefato é o segundo encontrado na cidade no fim de semana. Outro objeto foi localizado na manhã de sábado (27), em um galpão no bairro Ludke. A área também passou por procedimento padrão de isolamento e remoção do item, que foi detonado em local apropriado.