PRF encontra arma e quase uma tonelada de maconha escondidas em caminhão no norte do RS; motorista fugiu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 940 quilos de maconha e uma pistola dentro de um caminhão em Passo Fundo, no norte do Estado, na manhã deste domingo (14). O motorista do veículo fugiu e está sendo procurado.

De acordo com as informações da PRF, a apreensão ocorreu no entroncamento da BR-285 com a RS-324. Os agentes apontaram que a droga poderia estar a caminho do Paraguai.

Durante uma fiscalização de rotina, os policiais deram ordem de parada a um caminhão Volvo, com placas de Porto Alegre. O condutor acelerou o veículo e fugiu a pé por uma estrada de terra.

O carregamento de centenas de tabletes de maconha e a pistola — que possui dispositivo que a transforma em arma automática — estavam escondidos no interior da cabine.