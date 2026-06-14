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PRF encontra arma e quase uma tonelada de maconha escondidas em caminhão no norte do RS; motorista fugiu

Apreensão ocorreu no entroncamento da BR-285 com a RS-324, na manhã deste domingo

Heloisa Gamero

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Guilherme Canal

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