Segurança

Violência contra a mulher
Notícia

Preso suspeito de envolvimento em feminicídio em Barão de Cotegipe

Ariane Padilha, 20 anos, morreu no último sábado (6) após ter sido atingida por disparos. Caso é o 39º do ano no RS

Heloisa Gamero

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