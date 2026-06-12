Preso suspeito de envolvimento em feminicídio em Barão de Cotegipe

A Polícia Civil prendeu temporariamente um homem de 20 anos, na manhã desta sexta-feira (12), em Barão de Cotegipe, no norte do Estado. Os policiais apontam o preso como coautor do assassinato de Ariane Padilha, 24 anos, e da tentativa de homicídio contra o pai dela. O crime aconteceu no último sábado (6).

Com a nova linha de investigação, a polícia passou a tratar o caso oficialmente como feminicídio — o 39º registrado no Rio Grande do Sul em 2026.

Conforme a investigação, o homem buscou o executor do crime em casa, o levou até a residência da vítima e deu apoio logístico e moral durante o ataque. O suspeito foi encaminhado ao Presídio de Erechim.

Entenda o caso

A Brigada Militar já havia apreendido em flagrante o executor dos disparos, um adolescente de 17 anos, no dia do crime, enquanto ele tentava fugir.

O suspeito teria atirado diversas vezes contra Ariane e o pai dela na Rua Sete de Setembro, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e fugiu do local em uma motocicleta.

O jovem cumpre medida de internação na Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Passo Fundo (Case), em Passo Fundo. Em depoimento, o adolescente afirmou que mantinha um relacionamento extraconjugal com Ariane.

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De acordo com o delegado responsável pelo caso, Marino Franceschi, a polícia adotou a linha de feminicídio com base nesta declaração de relacionamento afetuoso.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul