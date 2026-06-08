Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Preso por matar esposa na área rural de Alecrim é irmão de autor de feminicídio em 2022

Tatiane Cristina Kusniewski, 39, foi morta  nesta madrugada. A cunhada dela, Teresinha Maria Sost, mesma idade, foi vítima há quatro anos

Leticia Mendes

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