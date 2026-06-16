Polícia prende suspeito de matar jovem encontrado em cemitério de Santo Ângelo

Ainda não foi informado pelas autoridades o grau de envolvimento do suspeito no homicídio. Lara Santos / Rádio Santo Ângelo / Divulgação

A Polícia Civil prendeu um novo suspeito de envolvimento no homicídio de Everson Kauã Machado Prado, 21 anos, nesta segunda-feira (15), em Carazinho, no norte do Estado.

Agentes da Delegacia de Polícia de Santo Ângelo, com o apoio da Draco do município, localizaram o homem investigado e cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

Ainda não foi informado pelas autoridades o grau de envolvimento do suspeito no homicídio.

Os policiais conduziram o homem até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da ocorrência. O suspeito ingressará no sistema prisional nas próximas horas e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

O delegado Rodrigo Regis da Silva, que coordena a investigação, informou que as equipes policiais seguem nas ruas para cumprir novas diligências sobre o caso.

Relembre o caso

A operação desta segunda-feira (15) ocorre em meio a investigações que envolvem dois corpos encontrados em cemitérios e um incêndio residencial nos últimos dias.

Everson Kauã Machado Prado, 21 anos, desapareceu no dia 3 de junho em Santo Ângelo. A Brigada Militar encontrou o corpo do jovem no dia 10 de junho, ocultado dentro de uma sepultura no cemitério próximo ao aeroporto regional do município, já em avançado estado de decomposição.

No último sábado (13), moradores encontraram Renato Brasil Antunes, 41 anos — apontado como suspeito na morte de Everson Kauã —, morto nas proximidades de um cemitério em Carazinho. A Polícia Civil ainda apura as causas dessa segunda morte.

Horas após a localização do corpo de Renato, na noite de sábado (13), um incêndio atingiu a residência dele no bairro Pilau, em Santo Ângelo.