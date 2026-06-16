Segurança

Caso Everson Kauã
Notícia

Polícia prende suspeito de matar jovem encontrado em cemitério de Santo Ângelo

Este é o segundo investigado pelo homicídio. Vítima foi encontrada morta dentro de sepultura em um cemitério do município

Heloisa Gamero

Enviar emailVer perfil

Alessandra Hoppen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS