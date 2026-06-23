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Polícia investiga pais de aluno por ameaçar de morte professores de escola municipal em Porto Xavier

Segundo a Polícia Civil, os investigados não concordavam com o atendimento prestado ao filho pela instituição

Heloisa Gamero

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Rebecca Mistura

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