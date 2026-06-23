Polícia investiga pais de aluno por ameaçar de morte professores de escola municipal em Porto Xavier

A Polícia Civil investiga os pais de um estudante por ameaças a servidores de uma escola municipal de Porto Xavier, no noroeste do RS. Uma operação cumpriu mandados de busca e apreensão contra os investigados na segunda-feira (22).
Segundo as apurações, os pais do aluno ameaçaram de morte professores e diretores da escola, além de funcionários do conselho tutelar, por discordarem do atendimento prestado ao filho pela instituição.
De acordo com o delegado Alfredo Ineu, os pais do estudante também entravam na escola sem autorização e publicavam mensagens difamatórias nas redes sociais contra os servidores.
Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em duas residências, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, munições e uma mira óptica.
Embora a arma possua registro regular, a polícia enviará todo o material para análise pericial. Conforme o delegado, o inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias, com indiciamento dos suspeitos por ameaça e desacato.