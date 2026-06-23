Polícia investiga pais de aluno por ameaçar de morte professores de escola municipal em Porto Xavier

Revólver e mira óptica foram apreendidos. Polícia Civil / Reprodução

A Polícia Civil investiga os pais de um estudante por ameaças a servidores de uma escola municipal de Porto Xavier, no noroeste do RS. Uma operação cumpriu mandados de busca e apreensão contra os investigados na segunda-feira (22).

Segundo as apurações, os pais do aluno ameaçaram de morte professores e diretores da escola, além de funcionários do conselho tutelar, por discordarem do atendimento prestado ao filho pela instituição.

De acordo com o delegado Alfredo Ineu, os pais do estudante também entravam na escola sem autorização e publicavam mensagens difamatórias nas redes sociais contra os servidores.

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Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em duas residências, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, munições e uma mira óptica.