Polícia investiga morte de homem apontado como suspeito de homicídio de jovem em Santo Ângelo

Corpo estava dentro de uma sepultura em um cemitério. Lara Santos / Rádio Santo Ângelo / Divulgação

A Polícia Civil investiga a morte de Renato Brasil Antunes, 41 anos, encontrado morto nas proximidades de um cemitério na tarde de sábado (13) em Carazinho, no norte do Estado.

Renato era tratado pela Delegacia de Polícia de Santo Ângelo como o suspeito da morte de Everson Kauã Machado Prado, 21 anos, encontrado morto no dia 10 de junho em um cemitério do município do noroeste gaúcho.

Horas após a localização do corpo de Renato, na noite de sábado (13), um incêndio foi registrado na residência dele, no bairro Pilau, em Santo Ângelo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe constatou que as chamas haviam consumido um sofá da sala e uma cama de solteiro em um dos quartos. Ninguém ficou ferido.

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A Brigada Militar informou que, quando os policiais chegaram ao imóvel, o portão e a porta da casa estavam abertos. Até o momento, não há confirmação sobre a causa do incêndio, nem se houve ação criminosa.

Casa foi incendiada na noite de sábado (13). Brigada Militar / Divulgação

Relembre

Everson Kauã Machado Prado, 21 anos, estava desaparecido desde o dia 3 de junho e foi encontrado morto na tarde do dia 10 de junho, em um cemitério próximo ao aeroporto regional de Santo Ângelo.

Conforme a Brigada Militar, o corpo estava dentro de uma sepultura e já apresentava avançado estado de decomposição. A estimativa inicial era de que estivesse no local havia pelo menos três ou quatro dias.

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O jovem morava com familiares em Santo Ângelo. O desaparecimento foi registrado pela família no dia 4 de junho, dando início às buscas.