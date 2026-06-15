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Polícia investiga morte de homem apontado como suspeito de homicídio de jovem em Santo Ângelo

Renato Brasil Antunes era suspeito da morte de Everson Prado; polícia investiga ligação entre os casos e incêndio doméstico.

Heloisa Gamero

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Caroline Batista

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Alessandra Hoppen

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