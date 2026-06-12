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Polícia indicia médico e secretária por cobrar R$ 11 mil por cirurgia do SUS no noroeste do RS

A dupla afirmou à paciente que ela precisava passar por uma cirurgia particular urgente no valor de R$ 11 mil que, na verdade, já estava agendada de forma gratuita pelo SUS

Heloisa Gamero

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Alessandra Hoppen

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