Polícia desarticula núcleo financeiro de facção investigada por lavagem de R$ 16 milhões no RS

Participam da operação 92 policiais civis e mais de 50 policiais penais. Polícia Civil / Divulgação

Operação cumpre, na manhã desta terça-feira (2), 24 mandados de busca e apreensão contra integrantes de organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas e a homicídios no Rio Grande do Sul.

A Operação Rastrum, coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Erechim, tem como foco desarticular o núcleo financeiro da facção.

Conforme a investigação, o grupo teria movimentado cerca de R$ 16 milhões entre 2023 e 2025 por meio de contas bancárias de integrantes e familiares para ocultar valores obtidos principalmente com o tráfico de drogas.

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Os mandados são cumpridos em seis municípios:

Erechim

Passo Fundo

Roca Sales

Teutônia

Vale Real

Charqueadas

Canoas

Porto Alegre

Alvorada

Além disso, seis apenados que cumprem pena em prisões de Erechim, Canoas e Charqueadas também são alvo das medidas judiciais.

Até o momento, não foram divulgadas prisões relacionadas à operação.

A investigação teve início em setembro de 2025 e apontou que a organização criminosa seria liderada por um detento da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc).

Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de dezenas de contas bancárias ligadas a 20 investigados e o sequestro dos valores encontrados.

Também foi autorizada a apreensão de sete veículos, entre carros e motocicletas, considerados produtos dos crimes investigados.