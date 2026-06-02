Segurança

Operação Rastrum
Notícia

Polícia desarticula núcleo financeiro de facção investigada por lavagem de R$ 16 milhões no RS

Mandados são cumpridos em Erechim, Passo Fundo, Roca Sales, Teutônia, Vale Real, Charqueadas, Canoas, Porto Alegre e Alvorada

Alessandra Hoppen

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