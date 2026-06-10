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Polícia Civil prende homem por furto de energia em operação contra irregularidades em reciclagens de Passo Fundo

Fiscalização em 12 estabelecimentos contou com apoio de concessionárias e identificou ligação clandestina em empresa de processamento de metal

Luiz Otávio Calderan

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