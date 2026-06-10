Polícia Civil prende homem por furto de energia em operação contra irregularidades em reciclagens de Passo Fundo

Ação integra a Operação Metal, que fiscaliza estabelecimentos de reciclagem. Polícia Civil / Divulgação

Um homem foi preso em flagrante por furto de energia elétrica durante uma operação da Polícia Civil em Passo Fundo, no norte do Estado.

A ação integra a Operação Metal, que fiscaliza estabelecimentos de reciclagem. Entre terça-feira (9) e quarta-feira (10), agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio das Concessionárias e dos Serviços Delegados (DRCP) vistoriaram 12 empresas do setor na cidade.

Em um dos locais, técnicos identificaram uma ligação clandestina de energia elétrica. Conforme a polícia, a fraude era utilizada em um estabelecimento de processamento de metal.

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O proprietário foi preso em flagrante e encaminhado para os procedimentos legais.