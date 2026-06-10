Polícia Civil prende homem por furto de energia em operação contra irregularidades em reciclagens de Passo Fundo

Um homem foi preso em flagrante por furto de energia elétrica durante uma operação da Polícia Civil em Passo Fundo, no norte do Estado.
A ação integra a Operação Metal, que fiscaliza estabelecimentos de reciclagem. Entre terça-feira (9) e quarta-feira (10), agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio das Concessionárias e dos Serviços Delegados (DRCP) vistoriaram 12 empresas do setor na cidade.
Em um dos locais, técnicos identificaram uma ligação clandestina de energia elétrica. Conforme a polícia, a fraude era utilizada em um estabelecimento de processamento de metal.
O proprietário foi preso em flagrante e encaminhado para os procedimentos legais.
A operação contou com apoio de equipes técnicas da Rio Grande Energia (RGE) e de representantes das empresas de telecomunicação Oi e Claro, que auxiliaram na identificação das irregularidades.