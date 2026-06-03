Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Polícia Civil aponta relação com tráfico de drogas em caso de mulher executada em Santo Ângelo

Jovem aguardava na frente de casa para receber quantia em dinheiro, quando dois homens em uma motocicleta passaram atirando

Alessandra Hoppen

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