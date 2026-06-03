Polícia Civil aponta relação com tráfico de drogas em caso de mulher executada em Santo Ângelo

A Polícia Civil aponta a ligação com o tráfico de drogas como motivação para o assassinato de uma mulher de 27 anos na noite de terça-feira (2), em Santo Ângelo, no noroeste do Estado. A vítima, identificada como Daliane de Souza Barrichello, foi executada em frente à casa onde morava, no bairro Santa Fé.

Segundo o delegado Rafael dos Santos, titular da Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), o caso é investigado como homicídio. A vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e o local onde ela morava também é conhecido como ponto de tráfico.

Daliane não tinha antecedentes policiais, mas já havia aparecido como testemunha e como vítima em outras ocorrências ligadas ao tráfico de drogas.

Leia Mais Mulher é morta a tiros na frente de casa, em Santo Ângelo

De acordo com a PC, a jovem teria recebido uma mensagem para ir até a frente da residência porque receberia um valor em dinheiro. No momento em que saiu, dois homens passaram em uma motocicleta e um deles efetuou atirou várias vezes.