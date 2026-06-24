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"Pessoa alegre e de presença": vítima de feminicídio em Marau era ativa em grupo de idosos e foi eleita Miss Simpatia

Inês Bressiani Serafin, 68 anos, foi morta e esquartejada pelo companheiro Juscelino Inácio Moretti, 70 anos

Heloisa Gamero

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