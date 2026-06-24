"Pessoa alegre e de presença": vítima de feminicídio em Marau era ativa em grupo de idosos e foi eleita Miss Simpatia

Caso é investigado como feminicídio. Bruna Lopes de Oliveira / Arquivo Pessoal

Assassinada pelo companheiro na noite de terça-feira (23) em Marau, no norte do Estado, Inês Bressiani Serafin, 68 anos, participava ativamente de um grupo de idosos e chegou a ser eleita Miss Simpatia. O caso foi o 41º feminicídio registrado este ano no Rio Grande do Sul.

A vítima fazia parte do projeto para idosos chamado Lazer e Convivência, ligado à Secretaria de Educação de Marau e coordenado por Bruna Lopes de Oliveira, amiga de Inês:

— Ela era uma pessoa de presença. Sempre muito alegre, participativa. Temos uma coroação das soberanas, e ela foi eleita Miss Simpatia em 2018 e ficou com o título até 2022.

No grupo, Inês participava de diversas atividades, principalmente de aulas de bailinho e de ginástica:

— Até de viagens. Ela viajou conosco em 2025 para Balneário Camboriú. Ela e o companheiro, inclusive. O que nos chamou atenção é que eles eram bem isolados, bem sozinhos.

O crime aconteceu na Linha São José dos Tonial, zona rural do município, na residência do casal. O corpo esquartejado de Inês foi encontrado pela polícia depois que o homem confessou a autoria.

— É muito trágico. É chocante perder uma pessoa assim, de forma tão violenta — lamentou Bruna.

O velório de Inês aconteceu nesta quarta-feira (24), às 17h, na capela A do Cemitério Municipal de Marau. Após a cerimônia, a vítima foi sepultada. Ela deixa uma filha e dois netos.

Entenda o caso

Crime ocorreu em área rural do município. Polícia Civil / Divulgação

Inês Bressiani namorava Juscelino Inácio Moretti, 70 anos, há cerca de cinco anos. Ele confessou ter matado a companheira quando buscou atendimento médico no Hospital Cristo Redentor (HCR), em Marau.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Marau, delegado Norberto Rodrigues, Juscelino se automutilou após esquartejar corpo da vítima.

Durante a madrugada desta quarta (24), ele foi transferido para o Hospital de Clínicas (HC), em Passo Fundo, onde permanece internado, em estado estável e consciente.

— Foi feita a prisão em flagrante, e ele segue sob custódia, internado, em estado estável de saúde. Não havia histórico de violência. Até conversando com os familiares também, nenhum relato nesse sentido. Sem ocorrências que remetam a qualquer tipo de violência doméstica e, principalmente, ao grau de violência que ocorreu nesse crime bárbaro — afirma Norberto Rodrigues.

A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva do autor, que vai responder por feminicídio. A investigação apura a motivação do crime e deve ouvir testemunhas e familiares nos próximos dias.