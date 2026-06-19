Operação prende 12 em investigação contra lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas em Passo Fundo

Operação mobilizou cerca de 100 policiais civis e 35 viaturas. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação da Polícia Civil prendeu 12 pessoas na manhã desta sexta-feira (19) em Passo Fundo, no norte do Estado, durante uma investigação sobre lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas.

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Passo Fundo e um em Ernestina. Ao longo da ação, foram bloqueadas 54 contas bancárias e apreendidos 22 veículos avaliados em cerca de R$ 2,9 milhões.

Segundo a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), a investigação identificou um esquema de ocultação de recursos provenientes do tráfico de drogas. Os investigados utilizavam mecanismos para dar aparência legal a valores obtidos com atividades criminosas.

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Também foram determinadas medidas para atingir o patrimônio dos investigados. A operação mobilizou cerca de 100 policiais civis e 35 viaturas, com apoio de delegacias da região norte do Estado.