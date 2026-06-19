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Operação prende 12 em investigação contra lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas em Passo Fundo

Foram bloqueadas 54 contas bancárias e apreendidos 22 veículos avaliados em R$ 2,9 milhões

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS