Operação no bairro Valinhos recolhe nove veículos em Passo Fundo

Segundo a BM, as ações buscam coibir práticas ilícitas. 3ºBPChq / Divulgação

Operação da Brigada Militar (BM) realizada no domingo (31) resultou na remoção de nove veículos e na aplicação de 27 autos de infração de trânsito no bairro Valinhos, em Passo Fundo.

Segundo a Brigada Militar, as ações buscam coibir práticas ilícitas e ampliar a sensação de segurança da população.

A ação, chamada de Operação CVLI e Saturação, contou com a atuação de equipes do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon) e da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam).

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Durante a operação, os policiais realizaram barreiras de fiscalização, abordagens a pessoas e veículos e patrulhamento em pontos considerados estratégicos do bairro.

Além dos veículos removidos, a ação também registrou ocorrência policial por crime de trânsito e termo circunstanciado pelo mesmo tipo de infração.