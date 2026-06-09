Segurança

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Notícia

Mulheres que caminhavam em ciclovia são investigadas como autoras da morte de ciclista em Passo Fundo

Conforme a investigação, o motorista do veículo que atropelou o ciclista não deverá ser responsabilizado criminalmente pelo caso

Alessandra Hoppen

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