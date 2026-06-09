Mulheres que caminhavam em ciclovia são investigadas como autoras da morte de ciclista em Passo Fundo

Acidente aconteceu no final da tarde de quinta-feira (4) Guilherme Canal / Agência RBS

As duas mulheres que caminhavam na ciclovia, em Passo Fundo, serão investigadas por homicídio culposo pela morte do ciclista Cleocir Jorge dos Santos, 54 anos, ocorrido na última quinta-feira (4).

A informação foi confirmada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Passo Fundo, responsável pela investigação.

Conforme a investigação, o motorista do veículo que atropelou o ciclista não deverá ser responsabilizado criminalmente pelo caso.

Leia Mais Case de Passo Fundo tem 2ª maior taxa de ocupação do Estado

— Elas serão investigadas como autoras do acidente. Todos os cidadãos que usam a ciclovia para caminhada tem que ter consciência que estão utilizando de forma errada. Pelas imagens, se nota que elas estão usando de uma forma errada - explicou a delegada Daniela Minetto, que investiga o caso.

De acordo a Polícia Civil, Cleocir trafegava pela ciclovia da Avenida Brasil, no bairro Boqueirão, quando colidiu com duas mulheres que caminhavam no espaço destinado aos ciclistas enquanto tentavam atravessar a via.

Com o impacto, ele perdeu o controle da bicicleta, invadiu a rua e acabou atingido pelo carro que seguia no sentido Centro–Boqueirão.

O condutor do Fiat Siena permaneceu no local, prestou esclarecimentos e foi submetido ao teste do etilômetro, que não apontou a presença de álcool no organismo.

Cleocir trabalhava como motorista de aplicativo e também como serralheiro. Segundo familiares, ele utilizava a ciclovia com frequência para praticar exercícios físicos.

No domingo (7), familiares e amigos realizaram uma homenagem em memória de Cleocir na Praça da Mãe, em Passo Fundo. Durante o encontro, eles lembraram a rotina do ciclista e pediram mais conscientização sobre o uso adequado dos espaços destinados à circulação de bicicletas.

A investigação segue em andamento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que aguarda a oitiva das duas mulheres envolvidas no acidente antes da conclusão do inquérito.