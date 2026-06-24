Segurança

Norte do RS
Notícia

Mulher morta em Marau foi esquartejada pelo companheiro: "Crime bárbaro", diz delegado

Inês Bressiani Serafin, 68 anos, foi encontrada morta pela polícia depois que  Juscelino Inácio Moretti, 70 anos, confessou o crime

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS