Mulher morta em Marau foi esquartejada pelo companheiro: "Crime bárbaro", diz delegado

Caso ocorreu em área rural do município. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil confirmou que a mulher vítima de feminicídio em Marau, no norte do RS, foi esquartejada pelo companheiro depois de ser morta. O caso ocorreu na noite de terça-feira (23), na Linha São José dos Tonial, zona rural do município.

O corpo de Inês Bressiani Serafin, 68 anos, foi encontrado pela polícia depois que o homem confessou a autoria. Juscelino Inácio Moretti, 70 anos, se automutilou após o crime e usou o carro da vítima para buscar atendimento no hospital.

— Foi feita a prisão em flagrante e ele segue sob custódia, internado, em estado estável de saúde. Eles estavam juntos há uns cinco anos e não havia histórico de violência, até conversando com os familiares também, nenhum relato nesse sentido. Sem ocorrências que remetam a qualquer tipo de violência doméstica e, principalmente, ao grau de violência que ocorreu nesse crime bárbaro — afirma o delegado Norberto Rodrigues, titular da Delegacia de Polícia de Marau.

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Juscelino foi atendido no Hospital Cristo Redentor (HCR) e ao ser questionado pela equipe médica, afirmou ter assassinado a companheira. Os profissionais de saúde, então, acionaram a Brigada Militar. Durante a madrugada desta quarta (24), ele foi transferido para o Hospital de Clínicas (HC), em Passo Fundo, onde permanece internado.