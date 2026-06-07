Mulher morre e homem fica gravemente ferido após serem baleados em Barão de Cotegipe

Uma mulher, identificada como Ariane Padilha, 24 anos, morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo em Barão de Cotegipe, no Norte do Estado. Um homem de 60 anos também foi baleado e está internado em estado grave. As vítimas eram pai e filha.

O caso ocorreu por volta das 17h de sábado (6), na Rua Sete de Setembro, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Conforme a Brigada Militar, um jovem de 17 anos atirou várias vezes contra os dois e fugiu do local em uma motocicleta.

O suspeito foi localizado instantes depois, após cair do veículo, e foi encaminhado Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Passo Fundo. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite de sábado. Ariane foi enterrada na manhã de segunda-feira (08), no cemitério de Barão de Cotegipe. O homem foi atingido no abdômen e segue internado.