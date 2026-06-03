Mulher é morta a tiros na frente de casa, em Santo Ângelo

Uma mulher de 27 anos foi morta a tiros na noite de terça-feira (2) em Santo Ângelo, na Região das Missões. O crime ocorreu na Rua do Retiro, no bairro Santa Fé, por volta das 19h40min.
De acordo com a Brigada Militar, a vítima estava na frente de casa, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta. Logo após, o carona do veículo efetuou diversos disparos e a dupla fugiu.
A identidade da vítima não foi revelada. Ela não tinha antecedentes criminais.
Ainda não há informações sobre os suspeitos e o que motivou o crime. A Polícia Civil investiga o caso.