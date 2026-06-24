Mulher é morta a facadas em comunidade rural de Marau

Uma mulher foi morta a facadas na noite desta terça-feira (23) em uma comunidade rural de Marau, no norte do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Inês Bressiani Serafin, de 68 anos.

O caso foi descoberto pela polícia após o suspeito de praticar o crime, um homem de 70 anos, dar entrada no Hospital Cristo Redentor de Marau, com lesões pelo corpo.

Questionado pela equipe médica, ele afirmou ter assassinado a companheira. Os profissionais de saúde, então, acionaram a Brigada Militar.

Após o relato, a polícia se deslocou até uma casa na localidade de São José dos Tonial, onde localizou a vitima já sem vida e com ferimentos de faca.

O suspeito, que foi preso em flagrante por feminicídio, segue hospitalizado. Ele foi transferido para um hospital de Passo Fundo, onde segue sob custódia.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Violência doméstica - como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço, é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link

Disque 100 - Direitos Humanos