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Mulher é atropelada pelo namorado em tentativa de feminicídio em Erechim

Suspeito de 65 anos fugiu após atingir a vítima com o carro; ela permanece internada e tem quadro estável

Airton Lemos

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