Mulher é atropelada pelo namorado em tentativa de feminicídio em Erechim

Uma mulher de 44 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde desta quinta-feira (4), em Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul. O suspeito é o namorado dela, um homem de 65 anos, que fugiu após o crime e ainda não foi localizado.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava na casa do companheiro na companhia do filho, de 19 anos, quando houve um desentendimento. Após a discussão, mãe e filho deixaram o local.

Segundo a investigação, o homem passou a perseguir os dois com um veículo. Em determinado momento, teria feito um retorno na via e acelerado em direção à vítima. Ela tentou escapar, mas acabou atingida pelo carro. O filho conseguiu se lançar para a calçada e não ficou ferido.

Após o atropelamento, o suspeito fugiu. A mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Conforme a Polícia Civil, ela permanece internada e tem quadro estável.