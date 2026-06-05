Mulher atropelada pelo namorado segue internada em Erechim; suspeito ainda não foi localizado

Caso ocorreu no bairro Linho, depois que a mulher e o filho deixaram a casa do suspeito. Emerson Carniel / Agência RBS

A mulher de 44 anos vítima de uma tentativa de feminicídio permanece internada nesta sexta-feira (5) no Hospital Santa Terezinha, em Erechim, norte do Estado. Segundo a unidade de saúde, ela sofreu uma lesão na perna esquerda e tem quadro estável.

A vítima ficou ferida após ser atropelada pelo namorado de 65 anos na tarde de quinta (4), no bairro Linho. Ele fugiu após o crime e ainda não foi localizado.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima e seu filho, de 19 anos, estavam na casa do suspeito quando houve um desentendimento entre o casal. Após a discussão, mãe e filho deixaram o local.

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O homem passou então a perseguir os dois com um veículo, quando acelerou em direção à vítima. Ela tentou escapar, mas acabou atingida pelo carro. O filho conseguiu se lançar para a calçada e não ficou ferido.