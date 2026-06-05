Segurança

Tentativa de feminicídio
Notícia

Mulher atropelada pelo namorado segue internada em Erechim; suspeito ainda não foi localizado

Vítima sofreu lesão na perna e tem quadro de saúde estável. Caso ocorreu na quinta (4) após uma discussão entre o casal

Emerson Carniel

Eduarda Costa

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