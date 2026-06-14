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MP denuncia padrasto por vicaricídio após morte de adolescente de 15 anos em incêndio dentro de casa no RS

Este é considerado o primeiro indiciamento por vicaricídio no Estado. Vítima estava dormindo na residência quando o fogo começou

Zero Hora

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