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Ministério Público investiga jovem por exigir imagens íntimas de adolescente de 12 anos em Carazinho

Investigação aponta que o suspeito aliciava e extorquia a adolescente pela internet. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Xanxerê (SC)

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