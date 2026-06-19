Ministério Público investiga jovem por exigir imagens íntimas de adolescente de 12 anos em Carazinho

Uma adolescente de 12 anos, moradora de Carazinho, no norte do Estado, foi vítima de um jovem de 19 anos investigado por aliciamento e extorsão praticados pela Internet. Conforme o Ministério Público, foram apreendidos materiais associados a ideologias nazistas e satanistas na casa do suspeito, em Xanxerê (SC).
Segundo o MP, ele teria se aproximado da adolescente gaúcha por meio das redes sociais e criado uma relação de confiança para, posteriormente, exigir conteúdos íntimos e vantagens indevidas mediante ameaças.
Segundo a investigação, o suspeito utilizava práticas conhecidas como grooming (manipulação para obtenção de imagens íntimas), doxing (ameaça de divulgação de dados pessoais) e stalking (perseguição contínua).
Mandados de busca foram cumpridos em Xanxerê para coleta de provas. Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores, cadernos, desenhos e livros associados a ideologias nazistas e satanistas.
De acordo com o procurador de Justiça Fábio Costa Pereira e o promotor de Justiça Leonardo Rossi, há indícios de que o investigado tenha feito outras vítimas.
A investigação busca identificar possíveis novos casos, além de dimensionar a atuação do suspeito e reunir elementos para sua responsabilização criminal.