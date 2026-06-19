Ministério Público investiga jovem por exigir imagens íntimas de adolescente de 12 anos em Carazinho

Foram apreendidos materiais associados a ideologias nazistas e satanistas na casa do suspeito. MPRS / Divulgação

Uma adolescente de 12 anos, moradora de Carazinho, no norte do Estado, foi vítima de um jovem de 19 anos investigado por aliciamento e extorsão praticados pela Internet. Conforme o Ministério Público, foram apreendidos materiais associados a ideologias nazistas e satanistas na casa do suspeito, em Xanxerê (SC).

Segundo o MP, ele teria se aproximado da adolescente gaúcha por meio das redes sociais e criado uma relação de confiança para, posteriormente, exigir conteúdos íntimos e vantagens indevidas mediante ameaças.

Segundo a investigação, o suspeito utilizava práticas conhecidas como grooming (manipulação para obtenção de imagens íntimas), doxing (ameaça de divulgação de dados pessoais) e stalking (perseguição contínua).

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Mandados de busca foram cumpridos em Xanxerê para coleta de provas. Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores, cadernos, desenhos e livros associados a ideologias nazistas e satanistas.

De acordo com o procurador de Justiça Fábio Costa Pereira e o promotor de Justiça Leonardo Rossi, há indícios de que o investigado tenha feito outras vítimas.