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Mãe é presa e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Passo Fundo

A mulher foi encaminhada ao Presídio Regional de Passo Fundo. O adolescente foi liberado

Alessandra Hoppen

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