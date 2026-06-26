Mãe é presa e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Passo Fundo

Filho da mulher, 17 anos, foi apreendido na ação. Polícia Civil / Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (26), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Passo Fundo. O filho dela, 17 anos, foi apreendido na ação.

A mulher teve o auto de prisão em flagrante lavrado e foi encaminhada ao Presídio Regional de Passo Fundo. A Polícia Civil não informou o endereço da ocorrência nem a quantidade de drogas apreendida.

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Após ser ouvido na delegacia, o adolescente foi liberado, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para atos infracionais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.