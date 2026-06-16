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Justiça aceita primeira denúncia por vicaricídio no RS, e homem vira réu por provocar morte de enteada

Conforme a denúncia, o crime aconteceu no dia 10 de maio, quando o réu teria ateado fogo na residência onde a adolescente de 15 anos dormia, causando sua morte

Zero Hora

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