Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Jovem desaparecido é encontrado morto em cemitério de Santo Ângelo

Policiais encontraram o cadáver dentro de uma sepultura, já em estado de decomposição. Estimativa é de que corpo estivesse no local havia pelo menos três ou quatro dias

Alessandra Hoppen

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