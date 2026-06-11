Jovem desaparecido é encontrado morto em cemitério de Santo Ângelo

Corpo foi localizado depois que uma denúncia. Lara Santos / Rádio Santo Ângelo / Divulgação

Um jovem, identificado como Everson Kauã Machado Prado, 21 anos, que estava desaparecido, foi encontro morto na tarde desta quarta-feira (10) em Santo Ângelo, no noroeste do Estado.

O corpo foi localizado em um cemitério próximo ao aeroporto regional do município.

Segundo a Brigada Militar, uma denúncia apontou que a vítima poderia estar escondida no local.

Durante a averiguação, policiais encontraram o cadáver dentro de uma sepultura, já em estado de decomposição. Ainda conforme a BM, pela condição do corpo a estimativa é de que estivesse no local havia pelo menos três ou quatro dias.

Everson Kauã morava com familiares no município e havia sido visto pela última vez na quarta-feira (3). O registro de desaparecimento foi feito pela família no dia seguinte, dando início às buscas.

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De acordo com informações do capitão Felipe Valandro, subcomandante do 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM), ao longo dos dias algumas diligências foram realizadas na residência de um homem apontado como principal suspeito, que teve seu veículo apreendido para perícia.

— Foram realizadas diversas diligências na esperança de encontrá-lo com vida, mas infelizmente isso não se confirmou — afirmou Valandro.

Conforme o capitão, imagens de câmeras de segurança indicariam que o último registro de Everson Kauã ocorreu na companhia do suspeito.