Idoso é morto a tiros dentro de carro em Santo Ângelo; polícia busca casal suspeito

Um homem identificado como Valdir de Souza Nunes, 73 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (9) em Santo Ângelo, na Região Noroeste do Estado. O crime ocorreu por volta das 19h na Rua Caibaté, no bairro Tesche.

Segundo a Brigada Militar, a vítima estava dentro do próprio carro quando foi atacada. Testemunhas relataram que duas pessoas se aproximaram do veículo, efetuaram os disparos e fugiram para uma área de mata próxima ao local, saído do outro lado do terreno e fugido em um veículo.

De acordo com o subcomandante do 27º Batalhão de Polícia Militar, capitão Felipe Valandro, os autores seriam um casal de jovens.

A Brigada Militar informou que, até o momento, não há elementos que indiquem relação deste caso com outros homicídios registrados recentemente no município. Conforme o capitão, a vítima não possuía antecedentes ou ligações conhecidas com organizações criminosas ou com o tráfico de drogas.