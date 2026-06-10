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Idoso é morto a tiros dentro de carro em Santo Ângelo; polícia busca casal suspeito

Após os disparos, os suspeitos teriam fugido para uma área de mata próxima ao local, saído do outro lado do terreno e fugido em um veículo

Alessandra Hoppen

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Gustavo Gossen

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