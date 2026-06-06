Homem suspeito de tentar matar namorada é preso em Erechim

Caso ocorreu no bairro Linho, depois que a mulher e o filho deixaram a casa do suspeito. Emerson Carniel / Agência RBS

Foi preso no fim da tarde desta sexta-feira (5) o suspeito de tentar matar a namorada de 44 anos em Erechim, no norte do Estado. De acordo com a Polícia Civil, por volta das 18h, o homem de 65 anos se entregou às autoridades na Delegacia de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV) do município.

O investigado estava foragido desde esta quinta-feira (4) após atropelar a companheira. Ele possui antecedentes por ameaça e lesão corporal.

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O caso

Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima e seu filho de 19 anos estavam na casa do suspeito quando começaram um desentendimento.

Após a discussão, mãe e filho deixaram o local. O homem, então, passou a perseguir os dois com um veículo.

Em determinado momento, teria feito um retorno na via e acelerado em direção à vítima. Ela tentou escapar, mas acabou atingida pelo carro.

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O jovem de 19 anos conseguiu se lançar para a calçada e não ficou ferido.

Após o atropelamento, o suspeito fugiu. A mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico e tem quadro de saúde estável.