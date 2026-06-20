Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Homem fica pendurado sem calça em grade de casa após tentar invadir  residência em Tenente Portela

Caso aconteceu na madrugada deste sábado (20). Suspeito ficou mais de uma hora no local e assinou termo circunstanciado por tentativa de invasão e foi liberado

Luiz Otávio Calderan

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