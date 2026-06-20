Homem fica pendurado sem calça em grade de casa após tentar invadir  residência em Tenente Portela

Imagens de câmeras de segurança mostram que o homem tentou acessar a casa perto de 1h50min e ficou pendurado na grade até as 3h20min. Câmeras de segurança / Reprodução

Um homem tentou invadir uma residência e ficou preso na grade da estrutura metálica do imóvel durante a madrugada deste sábado (20), no centro de Tenente Portela, no noroeste do Rio Grande do Sul. Ele tentava pular o cercamento para acessar o pátio quando ficou preso nas pontas e não conseguiu mais se soltar.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o homem tentou acessar a casa perto das 1h50min e ficou pendurado na grade até as 3h20min. A identidade dele não foi divulgada e a reportagem não localizou o homem para posicionamento.

Segundo relato da família, um casal de idosos, de 84 e 79 anos, acordou com gritos por volta das 3h20min e, ao verificar a situação, encontrou o homem pendurado na estrutura metálica na frente da casa.

O filho dos moradores foi acionado e comunicou a Brigada Militar. No local, os policiais prestaram atendimento e auxiliaram na retirada do homem, que não conseguia se soltar.

De acordo com as informações, o suspeito não chegou a acessar o pátio da residência e nada foi levado. A suspeita é de que ele tenha tentado ingressar no imóvel para praticar furto.