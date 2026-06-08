Homem é preso pelo assassinato de esposa e RS chega ao 38° caso de feminicídio no ano

Valdecir foi preso na localidade de São Roque, na área rural de Tuparendi. Caroline Batista / RBS TV

Uma mulher foi vítima de feminicídio na madrugada desta segunda-feira (8) em Alecrim, no noroeste do Rio Grande do Sul. Tatiane Cristina Kusniewski, 39 anos, foi morta a tiros. Com este caso, o Estado chega a 38 casos de assassinatos em contexto de gênero em 2026.

O crime aconteceu durante a madrugada, por volta das 2h, na localidade de Lageado Vidote, área rural de Alecrim. O suspeito do crime é o companheiro da vítima, Valdecir Inácio Barbosa. Ele foi preso pela Brigada Militar (BM).

Segundo as informações preliminares, Valdecir teria matado a vítima e fugido de carro em direção ao município de Santa Rosa. Os policiais passaram a procurá-lo.

Segundo a BM, durante as buscas, Valdecir foi localizado trafegando em Tuparendi. Quando viu os brigadianos ele abandonou o veículo e fugiu em direção a uma lavoura. Os policiais realizaram um cerco. Com apoio de drone de imageamento térmico e a partir de informações recebidas, o homem foi localizado e preso na localidade de São Roque, na área rural de Tuparendi.

Valdecir foi levado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado flagrante pelo feminicídio. Com ele, foi apreendida a arma utilizada no crime.

Sem medida protetiva

Segundo a polícia, a vítima não tinha medida protetiva de urgência e não havia registro recente de ocorrência.

No entanto, um registro havia sido realizado no ano de 2010, mas o casal retomou a relação. A vítima e o autor tem duas filhas, de 10 e 21 anos.

O corpo de Tatiane foi levado ao Departamento Médico Legal de Santo Ângelo. Ainda não há previsão de início do velório. O sepultamento está marcado para terça-feira (9), no Cemitério Municipal de Alecrim, ainda sem horário definido.

Ainda não há horário de início dos serviços fúnebres. Funerária Santa Rita / Reprodução

Contraponto

A reportagem busca contato com a defesa de Valdecir Inácio Barbosa. O espaço está aberto para manifestação.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço, é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link