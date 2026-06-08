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Homem é preso pelo assassinato de esposa e RS chega ao 38° caso de feminicídio no ano

Tatiane Cristina Kusniewski, 39 anos, foi morta a tiros e Valdecir Inácio Barbosa é apontado como responsável pelo crime

Leticia Mendes

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