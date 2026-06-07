Homem é preso após ameaçar esposa com facão no interior de Tapejara

Um homem foi preso na noite de sábado (6), na localidade de Linha São Domingos, no interior de Tapejara, na região norte do RS, após ameaçar de morte a própria esposa com um facão.
A ocorrência foi atendida por policiais do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon).
Durante a ação, policiais localizaram e apreenderam uma espingarda calibre 28 carregada, além de um facão, facas, canivetes, munições e caixas de chumbo.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais.