Homem é preso após ameaçar esposa com facão no interior de Tapejara

Caso foi registrado na noite de sábado (6), no interior de Tapejara. Brigada Militar / Divulgação

Um homem foi preso na noite de sábado (6), na localidade de Linha São Domingos, no interior de Tapejara, na região norte do RS, após ameaçar de morte a própria esposa com um facão.

A ocorrência foi atendida por policiais do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon).

Durante a ação, policiais localizaram e apreenderam uma espingarda calibre 28 carregada, além de um facão, facas, canivetes, munições e caixas de chumbo.