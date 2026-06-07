Segurança

Norte do RS
Notícia

Homem é preso após ameaçar esposa com facão no interior de Tapejara

Brigada Militar apreendeu arma de fogo, munições e armas brancas durante a ocorrência registrada na Linha São Domingos, interior de Tapejara

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS