Homem é morto a tiros no bairro Sulina, em Santa Rosa

Um homem de 46 anos foi morto na noite de terça-feira (9) na Vila Santa Inês, bairro Sulina, em Santa Rosa, noroeste do Estado. A vítima foi identificada como Cleber Flores Pinheiro.
De acordo com a Polícia Civil, o homem estava a poucos metros de sua residência, em via pública, quando foi atingido por diversos tiros.
O caso aconteceu por volta das 21h. Cleber morreu no local, antes da chegada dos socorristas.
As autoridades já identificaram um suspeito, que ainda não foi preso, e investigam possível vinculação do caso com tráfico de drogas.