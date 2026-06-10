Homem é morto a tiros no bairro Sulina, em Santa Rosa

Um homem de 46 anos foi morto na noite de terça-feira (9) na Vila Santa Inês, bairro Sulina, em Santa Rosa, noroeste do Estado. A vítima foi identificada como Cleber Flores Pinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava a poucos metros de sua residência, em via pública, quando foi atingido por diversos tiros.

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O caso aconteceu por volta das 21h. Cleber morreu no local, antes da chegada dos socorristas.