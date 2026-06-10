Segurança

Investigação
Notícia

Homem é morto a tiros no bairro Sulina, em Santa Rosa

Vítima de 46 anos foi alvejada a poucos metros de sua residência. Polícia investiga possível ligação com tráfico de drogas

Heloisa Gamero

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS