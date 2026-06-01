Homem é morto a facadas em Passo Fundo após discussão em supermercado

Um homem de 50 anos foi morto a facadas no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, na noite de domingo (31). A vítima foi identificada como Antônio Cristiano da Silva.

Pouco tempo após o crime, um suspeito foi preso pelo 3º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar.

O caso ocorreu na Rua Castanha da Rocha. Conforme a Brigada Militar, antes do crime a vítima havia discutido com o suspeito em um supermercado.