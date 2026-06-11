Homem é encontrado morto com ferimento no pescoço em Aratiba

O corpo de um homem, identificado como Carlos Roberto Buchi, 56 anos, foi encontrado na manhã de quarta-feira (10) em uma estrada na localidade de Três Barras, interior de Aratiba, no norte do Estado.

De acordo com a Brigada Militar, um morador localizou o corpo por volta das 7h30 a cerca de 500 metros do carro de Carlos. A vítima apresentava ferimentos e um corte na garganta.

Equipes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram no local para levantamento técnico.

Conforme o comandante da BM, coronel Aguiar, o caso é tratado inicialmente como homicídio, mas a confirmação depende do resultado da perícia. Até o momento, não há informação sobre suspeitos ou motivação.