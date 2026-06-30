Homem é condenado a mais de 31 anos por feminicídio contra companheira de 25 anos em Machadinho

Marina Martins Lemos tinha 25 anos e foi encontrada morta em sua casa. Arquivo Pessoal / Divulgação

Um homem foi condenado a 31 anos e quatro meses de prisão por matar a companheira em Machadinho, no Norte do Rio Grande do Sul. O crime foi classificado como feminicídio com agravantes, incluindo o uso de meio cruel e a adoção de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A decisão foi tomada na noite desta segunda-feira (29), durante julgamento do Tribunal do Júri realizado em São José do Ouro. Além da condenação criminal, o réu deverá pagar uma indenização mínima de R$ 80 mil à família.

O caso aconteceu em 26 de janeiro de 2025. Conforme a denúncia do Ministério Público, Marina Martins Lemos, 25 anos, foi morta a facadas em um contexto de violência doméstica e familiar, motivado por questões relacionadas à condição de gênero. O condenado foi identificado como Evandro Ribeiro Leite.

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De acordo com o advogado Marcelo Barros, "a defesa por seu turno em face da demasia da pena irá recorrer", "eis que colidente com a prova técnica pericial desconsiderada pelos jurados".

Na sentença, o magistrado determinou a manutenção da prisão do condenado, que não poderá recorrer em liberdade.