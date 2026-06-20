Homem é assassinado dentro de residência em Santa Rosa 

Um homem, identificado como Ademir dos Santos, de 40 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (19), em Santa Rosa. O crime aconteceu por volta das 19h, em uma residência localizada na Rua São Vicente, no bairro Auxiliadora II.
De acordo com informações da Brigada Militar, testemunhas relataram que dois indivíduos encapuzados entraram na casa e efetuaram vários disparos contra a vítima. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Os suspeitos deixaram o local em um veículo de cor escura e seguem sendo procurados. As circunstâncias e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.