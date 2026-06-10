Segurança

Violência contra a mulher
Notícia

Homem de 31 anos é preso suspeito de estuprar mulher em Erechim

Crime teria acontecido quando vítima foi comprar remédio para o filho em farmácia no bairro Esperança

Heloisa Gamero

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