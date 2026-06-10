Homem de 31 anos é preso suspeito de estuprar mulher em Erechim

Um homem de 31 anos foi preso, nesta quarta-feira (10), suspeito de ter estuprado e roubado o celular de uma mulher de 27 anos no bairro Esperança, em Erechim, no norte do Estado.
De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido no início da noite desta terça-feira (9), por volta das 18h, quando a vítima caminhava em direção a uma farmácia, com o objetivo de comprar mantimentos para o filho.
O homem teria seguido a mulher no trajeto de ida e cometido os crimes próximo à residência da vítima, quando ela voltava das compras.
Preso era monitorado
As autoridades relataram que o autor era um apenado monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele teria rompido o dispositivo para cometer os delitos.
Ainda conforme as informações, o homem já havia sido detido por outros crimes que incluem estelionato, roubo, e outro estupro.
O autor foi identificado, preso em flagrante e encaminhado para o Presídio Estadual de Erechim, onde deve permanecer à disposição da Justiça.
Como pedir ajuda
Brigada Militar – 190
- Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.
Polícia Civil
- Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.
- As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.
Delegacia Online
- É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.
Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180
- Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.
Ministério Público
- O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.
- Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.
Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556
- A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).
Disque 100 - Direitos Humanos
- Serviço gratuito e confidencial do Governo Federal, disponível 24 horas por dia, para proteção e denúncias de violações de direitos humanos