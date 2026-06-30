Segurança

Atuação na fronteira
Notícia

Grupo suspeito de contrabando de agrotóxicos é alvo de investigação da Polícia Federal no Norte do RS e no Paraná

Investigação apontou atuação do grupo nas fronteiras com Uruguai, Argentina e Paraguai

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS