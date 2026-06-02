Foragido da Justiça é preso após perseguição policial em Passo Fundo

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso após tentar fugir de uma abordagem policial na noite de segunda-feira (1º), em Passo Fundo, no norte do RS.
Segundo o 3º Batalhão de Polícia de Choque, os policiais receberam informações sobre o suspeito e localizaram o homem conduzindo um veículo na região central da cidade.
Ao receber ordem de parada, o motorista não obedeceu e iniciou a fuga. A perseguição seguiu por diversos bairros até que o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra um carro que estava estacionado.
Após a colisão, os policiais fizeram a abordagem e identificaram que o motorista tinha um mandado de prisão em aberto. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia. O veículo utilizado durante a fuga foi apreendido.