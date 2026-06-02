Foragido da Justiça é preso após perseguição policial em Passo Fundo

Veículo utilizado durante a fuga foi apreendido. 3º BPChq / Divulgação

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso após tentar fugir de uma abordagem policial na noite de segunda-feira (1º), em Passo Fundo, no norte do RS.

Segundo o 3º Batalhão de Polícia de Choque, os policiais receberam informações sobre o suspeito e localizaram o homem conduzindo um veículo na região central da cidade.

Ao receber ordem de parada, o motorista não obedeceu e iniciou a fuga. A perseguição seguiu por diversos bairros até que o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra um carro que estava estacionado.

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