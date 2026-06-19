Ex-diretor da penitenciária de Ijuí que facilitou entrada de drogas na unidade é preso em Torres

O ex-diretor e ex-agente penal da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí, Marcos Goi Berton, foi preso na quinta-feira (18), em Torres, no Litoral Norte. Ele foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição.
De acordo com o juiz da 1ª vara criminal de Ijuí, Eduardo Giovelli, não há mais possibilidade de recurso. A defesa recorreu às instâncias superiores, inclusive em Brasília, mas a condenação foi mantida.
Berton foi condenado a oito anos e 20 dias de prisão por tráfico de drogas e a um ano e dois meses pela posse irregular de munição.
Os fatos investigados ocorreram em julho de 2021. Na época, o homem atuava como agente penal na Penitenciária Modulada de Ijuí. Segundo a Justiça, ele se aproveitou da função que exercia para facilitar a entrada de drogas na unidade prisional.
Conforme a denúncia do Ministério Público, aproximadamente 7,8 quilos de maconha e 401 gramas de cocaína foram apreendidos. As substâncias seriam destinadas à comercialização entre os detentos.
Além disso, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao condenado, em Ijuí e Coronel Barros, a polícia encontrou munições de calibres 45 e 12.
Marcos Goi Berton já ocupou o cargo de diretor da penitenciária antes de atuar como agente penal na unidade.