Ex-diretor da penitenciária de Ijuí que facilitou entrada de drogas na unidade é preso em Torres

Crimes foram praticados em 2021. Polícia Penal / Divulgação

O ex-diretor e ex-agente penal da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí, Marcos Goi Berton, foi preso na quinta-feira (18), em Torres, no Litoral Norte. Ele foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição.

De acordo com o juiz da 1ª vara criminal de Ijuí, Eduardo Giovelli, não há mais possibilidade de recurso. A defesa recorreu às instâncias superiores, inclusive em Brasília, mas a condenação foi mantida.

Berton foi condenado a oito anos e 20 dias de prisão por tráfico de drogas e a um ano e dois meses pela posse irregular de munição.

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Os fatos investigados ocorreram em julho de 2021. Na época, o homem atuava como agente penal na Penitenciária Modulada de Ijuí. Segundo a Justiça, ele se aproveitou da função que exercia para facilitar a entrada de drogas na unidade prisional.

Conforme a denúncia do Ministério Público, aproximadamente 7,8 quilos de maconha e 401 gramas de cocaína foram apreendidos. As substâncias seriam destinadas à comercialização entre os detentos.

Além disso, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao condenado, em Ijuí e Coronel Barros, a polícia encontrou munições de calibres 45 e 12.