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Ex-diretor da penitenciária de Ijuí que facilitou entrada de drogas na unidade é preso em Torres

Marcos Goi Berton é ex-diretor e ex-agente penal da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí. Defesa não pode mais recorrer da decisão

Tamires Hanke

Repórter

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS