Em depoimento, investigadas por morte de ciclista alegam desconhecer uso exclusivo da ciclovia na Avenida Brasil

As duas mulheres investigadas pela morte do ciclista Cleocir Jorge dos Santos, 54 anos, prestaram depoimento à Polícia Civil na segunda-feira (22), em Passo Fundo. Na oitiva, elas afirmaram não saber que a ciclovia da Avenida Brasil era destinada exclusivamente à circulação de bicicletas.

Conforme a delegada Daniela Mineto, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), as mulheres relataram que viajaram de Carazinho para passar o dia em Passo Fundo, onde almoçaram e fizeram compras antes de realizar uma caminhada na ciclovia, no bairro Boqueirão.

— Elas disseram que não tinham conhecimento de que a ciclovia era de uso exclusivo para bicicletas. Confirmaram que houve o esbarrão em uma delas e afirmaram que o ciclista não emitiu nenhum sinal sonoro nem fez qualquer movimento para desviar — disse Daniela.

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Ainda de acordo com a delegada, as mulheres afirmaram acreditar que o ciclista possa não tê-las visto por causa da incidência do sol no momento do acidente. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que as duas mulheres aparecem paradas na ciclofaixa para fazer fotos e vídeos (assista acima).

A dupla também relatou que permaneceu no local após o acidente e que uma delas acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A investigação segue em andamento e, segundo a delegada, a polícia deve ouvir novas testemunhas nos próximos dias.

Procurada pela reportagem, a defesa das mulheres disse elas optaram por se manifestar apenas no inquérito.

Relembre o caso

Cleocir trafegava de bicicleta na ciclovia quando caiu sobre a pista e foi atropelado. Guilherme Canal / Agência RBS

O acidente aconteceu na tarde de 4 de junho, na Avenida Brasil, no bairro Boqueirão, em Passo Fundo. Segundo a investigação, Cleocir Jorge dos Santos trafegava de bicicleta pela ciclovia quando colidiu com duas mulheres que caminhavam no espaço destinado aos ciclistas.

Após o impacto, ele perdeu o controle da bicicleta, caiu na rua e foi atingido por um Fiat Siena que seguia no sentido Centro–Boqueirão.

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O motorista permaneceu no local, prestou socorro e realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool.