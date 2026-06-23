Segurança

Em Passo Fundo
Notícia

Em depoimento, investigadas por morte de ciclista alegam desconhecer uso exclusivo da ciclovia na Avenida Brasil

Caso aconteceu em 4 de junho, no bairro Boqueirão. Mulheres devem ser indiciadas por homicídio culposo

Alessandra Hoppen

Repórteer

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