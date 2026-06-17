Dupla de Passo Fundo é presa no Mato Grosso do Sul após tentativa de golpe e sequestro de idosa

Suspeitos presos preventivamente são de Passo Fundo. Polícia Milita/MS / Divulgação

Dois homens de Passo Fundo foram presos em flagrante na tarde de terça-feira (16), em Campo Grande (MS), suspeitos de aplicar o golpe do bilhete premiado e sequestrar uma idosa. A vítima foi resgatada sem ferimentos.

Conforme a polícia, a idosa procurou a Assessoria Militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), no Parque dos Poderes, relatando que estava sendo convencida por dois desconhecidos a fazer um empréstimo na Caixa Econômica Federal para comprar um suposto bilhete premiado.

Ao monitorarem a vítima até o estacionamento, policiais militares flagraram os suspeitos colocando a mulher à força dentro de um veículo. Os homens fugiram em alta velocidade e, durante a perseguição, ainda tentaram atropelar um policial.

Em seguida, os suspeitos abandonaram o carro e entraram em uma área de mata, onde foi montado um cerco policial. A dupla foi localizada com auxílio de drones equipados com tecnologia de busca aérea e térmica. Os dois foram presos e encaminhados à delegacia.

De acordo com a Polícia Civil de Passo Fundo, um dos suspeitos já foi investigado e preso anteriormente pela corporação pelos crimes de estelionato e associação criminosa relacionados ao golpe do bilhete premiado. O outro é morador de Passo Fundo.

Os homens, 35 e 65 anos, foram autuados por tentativa de estelionato, sequestro e cárcere privado, desobediência e tentativa de homicídio contra agente de segurança pública.

Ainda conforme a polícia, o suspeito de 35 anos possuía mandado de prisão em aberto e antecedentes por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Já o homem de 65 anos tem registros por estelionato e falsificação de documentos. A investigação aponta que ambos possuem histórico de envolvimento em crimes patrimoniais.