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Dupla de Passo Fundo é presa no Mato Grosso do Sul após tentativa de golpe e sequestro de idosa

Suspeitos tentaram forçar a vítima a fazer empréstimo e foram localizados após perseguição policial com uso de drones

g1 MS

Felipe Matiasso*

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