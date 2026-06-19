Dois homens são presos e dois adolescentes apreendidos por latrocínio de caminhoneiro em Cruz Alta

Caminhão onde o homem estava atolou na estrada, momento em que a vítima foi morta a tiros. Polícia Civil / Divulgação

Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos por envolvimento no latrocínio do caminhoneiro André Luis Stein, 36 anos, em Cruz Alta, no noroeste do Estado. A Operação Tijucas foi realizada na quinta-feira (18).

Conforme a investigação, o homem foi atraído até Cruz Alta por meio de uma falsa negociação para venda de colchões. Ao chegar ao local combinado para a entrega da mercadoria, foi rendido e morto pelos suspeitos. O caso ocorreu em maio.

— Quando a vítima chegou ao local designado, os suspeitos convidaram a vítima para entrar na residência. Nesse momento rendem, amarram e levam ele junto no caminhão para deslocarem em direção ao município de Boa Vista do Cadeado por uma estrada de terra, rural — explica o delegado responsável pela investigação, Murilo Gambini Juchem.

Durante a operação, os policiais cumpriram nove medidas cautelares, entre elas duas prisões preventivas contra adultos, duas medidas de internação de adolescentes e cinco mandados de busca e apreensão.

Os presos têm 19 e 25 anos e foram encaminhados ao Presídio Estadual de Cruz Alta. Já os adolescentes, de 16 e 17 anos, foram conduzidos à Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) de Santo Ângelo.

Conforme a Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a investigação apontou para a participação dos quatro suspeitos no crime. A polícia informou ainda que os bens da vítima foram recuperados e devolvidos à família. A carga de colchões transportada pelo caminhoneiro não chegou a ser levada pelos criminosos.

Relembre

O corpo do caminhoneiro foi encontrado em 30 de maio, em uma estrada rural que liga o município de Cruz Alta a Boa Vista do Cadeado, no noroeste do RS. A vítima, André Luis Stein, 36 anos, era natural de Sapiranga, no Vale do Sinos.

Segundo a Polícia Civil, ele foi atraído sob o pretexto de uma falsa negociação para venda de colchões. Ao chegar ao local combinado para a entrega da mercadoria, foi rendido pelos criminosos e amarrado dentro do caminhão que conduzia.

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