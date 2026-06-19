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Dois homens são presos e dois adolescentes apreendidos por latrocínio de caminhoneiro em Cruz Alta

Crime ocorreu no mês de maio, quando corpo do caminhoneiro André Luis Stein foi encontrado embaixo do veículo

Eduardo Krais

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Alessandra Hoppen

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