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Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em Carazinho

De acordo com a Brigada Militar, homem de 71 anos monitorado com tornozeleira eletrônica foi encontrado sem vida em obra abandonada no bairro Boa Vista

Heloisa Gamero

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