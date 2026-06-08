Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em Carazinho

Homem foi identificado como Getúlio Modesto. Brigada Militar / Reprodução

Um homem de 71 anos foi encontrado morto, na tarde desta segunda-feira (8), em uma obra abandonada no bairro Boa Vista, em Carazinho, no norte do Estado. Segundo a Brigada Militar, o idoso foi identificado como Getúlio Modesto.

O idoso, que seria apenado monitorado do Presídio Estadual de Carazinho, estava usando tornozeleira eletrônica, conforme o relato policial. A vítima tinha registro por diversos crimes.

Getúlio foi encontrado sem vida por populares próximo a um ginásio, na Rua Domingos Secchi, às 15h. De acordo com as informações, o corpo estava em estado avançado de decomposição.

A Brigada Militar relatou que o cadáver não apresentava nenhuma lesão aparente. A suspeita é de que morte pode ter acontecido por causas naturais.