Corpo de Bombeiros localiza corpo de idosa desaparecida no Rio Glória, em Victor Graeff

Mergulhadores encontraram o corpo da idosa nesta quinta. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar localizou na manhã desta quinta-feira (4) o corpo de uma idosa de 84 anos que estava desaparecida em Victor Graeff, no norte do Estado. Ela foi identificada como Ivone Deusen Luersen.

A corporação fazia buscas pela mulher desde a manhã de quarta-feira (3). Familiares deram falta da vítima e acionaram a Brigada Militar por volta de 11h, na comunidade de São José da Glória, interior do município.

Foram realizadas buscas em área de mata e no Rio Glória, com auxílio de mergulhadores dos bombeiros de Passo Fundo. O corpo foi encontrado por volta de 10h30min.

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