Corpo de Bombeiros localiza corpo de idosa desaparecida no Rio Glória, em Victor Graeff

O Corpo de Bombeiros Militar localizou na manhã desta quinta-feira (4) o corpo de uma idosa de 84 anos que estava desaparecida em Victor Graeff, no norte do Estado. Ela foi identificada como Ivone Deusen Luersen.
A corporação fazia buscas pela mulher desde a manhã de quarta-feira (3). Familiares deram falta da vítima e acionaram a Brigada Militar por volta de 11h, na comunidade de São José da Glória, interior do município.
Foram realizadas buscas em área de mata e no Rio Glória, com auxílio de mergulhadores dos bombeiros de Passo Fundo. O corpo foi encontrado por volta de 10h30min.
A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da morte da vítima.