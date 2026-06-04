Segurança

Norte do RS
Notícia

Corpo de Bombeiros localiza corpo de idosa desaparecida no Rio Glória, em Victor Graeff

Vítima foi identificada como Ivone Deusen Luersen. Buscas eram realizadas desde a manhã de quarta (3) 

Rebecca Mistura

Repórter

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